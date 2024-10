Morti 3 tifosi: il Foggia in ospedale dai feriti

E' di tre morti il bilancio dell'incidente stradale che ieri ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del girone C della Serie C. Oggi il vicepresidente, Emanuele Canonico, e l'allenatore del Foggia, Ezio Capuano, sono arrivati all'ospedale San Carlo di Potenza dove sono ricoverati in condizioni gravissime due giovani tifosi. Il Comune di Foggia ha disposto il lutto cittadino in occasione dei funerali

Il vicepresidente, Emanuele Canonico , e l'allenatore del Foggia, Ezio Capuano , sono arrivati poco fa all'ospedale San Carlo di Potenza dove sono ricoverati in condizioni gravissime due giovani tifosi (uno di 18 e l'altro di 15) coinvolti nell'incidente che ieri sera ha causato la morte di altri tre (di 21, 17 e 13 anni). Nell'ospedale potentino, ci sono numerosi tifosi del Foggia che sono tornati nel capoluogo lucano dove ieri sera la squadra rossonera ha pareggiato per 1-1 la gara valida per la nona giornata di campionato del girone C della serie C. Domenica prossima, 20 ottobre, il Foggia ospiterà il Catania , mentre la settimana successiva, domenica 27, i pugliesi saranno di nuovo in campo a Potenza per affrontare il Sorrento che, a causa dei lavori allo stadio Italia, disputa le sue partite casalinghe proprio al Viviani del capoluogo lucano.

Avevano 13, 17 e 21 anni i giovani tifosi del Foggia morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a pochi chilometri da Potenza, dove avevano assistito a una gara (finita 1-1) valida per la nona giornata del girone C della serie C di calcio. L'incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente nei primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi.

Lutto cittadino a Foggia

"L'amministrazione tutta è sconvolta e addolorata per una tragedia che ha colpito tre famiglie, e ha unito la comunita' foggiana in un dolore silenzioso e lancinante". Lo ha detto la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, commentando la morte di tre giovanissimi tifosi foggiani deceduti in un incidente stradale a Potenza mentre stavano tornando a casa dopo la trasferta. "Tre giovanissime vite - ha continuato la sindaca - improvvisamente spezzate, di ritorno da un evento sportivo che doveva essere di spensieratezza e divertimento, legate da una sana passione: un incidente stradale ha determinato un dramma che è impossibile accettare. Proclameremo il lutto cittadino in occasione della celebrazione dei funerali ma da ieri sera, da quando è arrivata la terribile notizia da Potenza, la città tutta è immersa in un lutto condiviso, e vive un'apprensione sincera per le altre persone coinvolte nell'impatto e attualmente ricoverate in ospedale. Siamo accanto ai familiari in queste ore terribili - ha aggiunto - ed esprimiamo profonda vicinanza ai tifosi legati al Calcio Foggia 1920 e che si ritrovano negli spalti degli stadi di tutta Italia per seguire la squadra del cuore: una famiglia allargata oggi in lacrime e in preghiera per Samuele, Michele e Gaetano"