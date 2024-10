Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto un punto di penalizzazione al club triestino, che così passa da 5 a 4 punti e nel girone A di Lega Pro ed è ora ultimo in classifica, a pari punti con l’Arzignano. Alla base del provvedimento, alcune irregolarità relative al deposito della garanzia fideiussoria. Per la Triestina anche 10mila euro di ammenda e l’inibizione per sei mesi del presidente Rosenzweig

Un punto di penalizzazione in classifica, 10mila euro di ammenda e l’inibizione per sei mesi del suo presidente. Il Tribunale Federale Nazionale ha punito così la Triestina, per via di alcune irregolarità sul deposito della garanzia fideiussoria. Il procedimento disciplinare a carico del club e del suo presidente Benjamin Lee Rosenzweig era stato avviato da parte della Procura Federale in seguito alla segnalazione della Lega Pro. Oggi è arrivato il provvedimento che oltre al -1 in classifica (da scontare già nella stagione corrente), punisce il club con un ammenda da 10mila euro e con l’inibizione dello stesso Rosenzweig per sei mesi. Per effetto di questa decisione, la Triestina -penultima nel girone A di Lega Pro- passa dai 5 punti conquistati nelle prime 9 giornate a 4 punti, affiancando così l’Arzignano all’ultimo posto della classifica.