Nell'ultimo weekend la Virtus Entella ha ottenuto la promozione in Serie B, categoria in cui mancava dal 2021. L'ex giocatore più illustre della squadra di Chiavari è sicuramente l'attuale CT dell'Italia. Luciano Spalletti, ironia della sorte, fu allenato in Liguria da uno dei suoi predecessori in azzurro: Gian Piero Ventura. Ecco i calciatori più famosi ad aver indossato la maglia biancoceleste del club, anche chi, come Antonio Cassano, lo ha fatto solo in prova

LA PROMOZIONE DELL'ENTELLA IN SERIE B