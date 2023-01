Minuto di silenzio in conferenza stampa per ricordare Vialli ma anche Sinisa Mihajlovic. Spalletti commosso ricorda il primo incontro con Gianluca ai tempi dell'Entella: "Fu chiaro da subito che era un leader. Un vero fuoriclasse, ha dato tutto per noi"

ADDIO A VIALLI, AVEVA 58 ANNI - LA CONFERENZA DI SPALLETTI