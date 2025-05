La magia del Bra: un'alchimia perfetta per la serie C

La squadra di Fabio Nisticò ha dominato il girone A di Serie D, centrando contro ogni pronostico il salto in C. Sarà la prima volta tra i professionsti per il Bra, che sta portando avanti il suo progetto nel nome della sostenibilità finanziaria e dell'amicizia. Per la prossima stagione l'obiettivo sarà la salvezza: intanto la storia è stata fatta