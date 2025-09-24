Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il protagonista

Matteo Spinaccè, l'altro Pio Esposito che l'Inter ha già in casa

Marco Demicheli

©Getty

Il primo gol segnato con l'Inter Under 23 accende i riflettori su un altro giovanissimo attaccante nerazzurro: Matteo Spinaccè, che Chivu già conosce e che è già stato convocato in passato in prima squadra. Per Vecchi è un elemento fondamentale: Marco Demicheli spiega la crescita del giocatore su Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ