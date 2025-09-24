Il primo gol segnato con l'Inter Under 23 accende i riflettori su un altro giovanissimo attaccante nerazzurro: Matteo Spinaccè, che Chivu già conosce e che è già stato convocato in passato in prima squadra. Per Vecchi è un elemento fondamentale: Marco Demicheli spiega la crescita del giocatore su Sky Sport Insider