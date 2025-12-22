Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Starita, il calciatore riluttante: "I miei gol, la famiglia e i social col lucchetto"

Valentino Della Casa
@Foto Torres

La vita dell'attaccante della Torres è sempre stata una conquista: “Mi sono guadagnato ogni centimetro di questo mio percorso”, racconta Starita a Sky Sport Insider. Tra fallimenti e ripartenze, con l'obiettivo di salvare una squadra nata con ambizioni ben diverse

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ