Dietro alla promozione del Benevento c'è anche il lavoro del suo esperto ds. “Affrontate tantissime difficoltà, ma abbiamo tracciato una strada”. Dall'unicità di Floro Flores “un po' Sarri, un po' no” alla sua opinione sulla crisi del calcio italiano: “La colpa è tutta nostra”. Tra talenti scoperti e piani per il futuro, Carli racconta tutto
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