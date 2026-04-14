Ha raccolto il Lumezzane con zero punti ed è riuscito nel miracolo di portarla in zona playoff. “Dalla presentazione con 1500 persone all'incontro con Guardiola e De Zerbi: è stata l'occcasione per un confronto che mi ha dato una strada precisa da seguire”. I successi nel settore giovanile e il tema della ricerca del risultato: la filosofia di Emanuele Troise