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l'intervista

Il viaggio di Satriano: "Nel calcio moderno, serve l'inglese"

Valentino Della Casa
@Foto Ufficio Stampa Pro Vercelli

Dopo un anno e mezzo in Olanda, il giovane attaccante scuola Roma è tornato in Italia, alla Pro Vercelli: “Vivo fuori casa da quando ho 12 anni. Pisilli fortissimo, ma ha dovuto confermarsi. All'estero esperienza strana: so cosa ha funzionato e cosa invece ho sbagliato”

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