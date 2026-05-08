De Giorgio: "Coppa Italia e mentalità, il mio Potenza può sognare la B"

Dopo aver vinto la Copppa Italia di Serie C, il Potenza di Pietro De Giorgio si prepara a giocare la fase nazionale dei playoff e sogna la Serie B. “Non saremo favoriti, ma non c'è pressione” dice l'allenatore. “La mia nuova carriera decisa grazie a Juric, Sarri è stato il mio maestro”, spiega. “A volte ho paura di sbagliare, ma ai miei giocatori dico sempre una cosa precisa”