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l'intervista

De Giorgio: "Coppa Italia e mentalità, il mio Potenza può sognare la B"

Valentino Della Casa
@Foto Potenza Calcio

Dopo aver vinto la Copppa Italia di Serie C, il Potenza di Pietro De Giorgio si prepara a giocare la fase nazionale dei playoff e sogna la Serie B. “Non saremo favoriti, ma non c'è pressione” dice l'allenatore. “La mia nuova carriera decisa grazie a Juric, Sarri è stato il mio maestro”, spiega. “A volte ho paura di sbagliare, ma ai miei giocatori dico sempre una cosa precisa” 

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