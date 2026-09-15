Contro il Vado, l'eroe di giornata è stato lui: rigore parato al minuto 101' e vittoria per 1-0 del Campobasso, che ha scommesso sul portiere che veniva da due anni di Serie D. “Devo essere grato per quello che la società ha deciso di fare per me quest'estate. Vivo un sogno strano, come quando ero bambino…”
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