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l'intervista

Mati: "La mia forza è giocare con il sorriso"

Alessandro Acton

Alessandro Acton

Ha appena 20 anni ed è uno dei volti nuovi della Nazionale di volley agli Europei. Pardo Mati racconta il percorso che lo ha portato a cambiare ruolo, a consacrarsi da centrale e la spensieratezza con cui oggi vive il suo sogno, aiutato anche da un gruppo che lo ha accolto fin da subito

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