Serie C, le gare dell'11^ giornata su Sky

Serie C, il calendario dell'11^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Si gioca l'11^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143. Da oggi 23 a lunedì 26 ottobre si scende in campo per l’undicesima giornata della stagione. Oggi alle 20.30 in programma cinque match, tre del Girone B e due del Girone C. Nella Casa dello Sport ampia copertura, inoltre, grazie alle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Serie C, il programma dell'11^ giornata
OGGI 23 OTTOBRE
Alle 20.30
- CASERTANA-BARI, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
- PERUGIA-PESCARA, in diretta su Sky Sport 253
- ALTAMURA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 254
- OSTIAMARE-VADO, in diretta su Sky Sport 255
- PINETO-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 256
SABATO 24 OTTOBRE
Alle 14.30
- INTER U23-SORRENTO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253
- SPEZIA-LATINA, in diretta su Sky Sport 251
- SAMBENEDETTESE-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 252
- ATALANTA U23-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 254
- SCAFATESE-BARLETTA, in diretta su Sky Sport 255
- TREVISO-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- UNION BRESCIA-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- VIS PESARO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
- SAVOIA-COSENZA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253
- ALCIONE MILANO-CARPI, in diretta su Sky Sport 254
DOMENICA 25 OTTOBRE
Alle 12.30
- TRENTO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- RENATE-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 258
- MONOPOLI-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 257
Alle 14.30
- GROSSETO-REGGIANA, in diretta su Sky Sport 251
- FOGGIA-CAVESE, in diretta Sky Sport 253
- TORRES-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta Sky Sport 254
- FORLÌ-PIANESE, in diretta Sky Sport 255
- DESENZANO-GIANA ERMINIO, in diretta Sky Sport 256
Alle 15
- CATANIA-GIUGLIANO, in diretta Sky Sport Arena e Sky Sport 252
Alle 17.30
- AZIGNANO VALCHIAMPO-NOVARA, in diretta Sky Sport 252
- LECCO-FOLGORE CARATESE, in diretta Sky Sport 253
- PRO VERCELLI-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta Sky Sport 254
- PERGOLETTESE-LUMEZZANE, in diretta Sky Sport 255
LUNEDÌ 26 OTTOBRE
Alle 20.30
- AZ PICERNO-SALERNITANA, in diretta Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- CROTONE-CARASANO, in diretta Sky Sport Calcio e Sky Sport 252