Serie C, le gare dell'11^ giornata su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Serie C, il calendario dell'11^ giornata su Sky: le partite e gli orari

guida tv

Si gioca l'11^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend

La Serie C Sky Wifi 2026/2027 è su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143. Da oggi 23 a lunedì 26 ottobre si scende in campo per l’undicesima giornata della stagione. Oggi alle 20.30 in programma cinque match, tre del Girone B e due del Girone C. Nella Casa dello Sport ampia copertura, inoltre, grazie alle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Serie C, il programma dell'11^ giornata

OGGI 23 OTTOBRE

Alle 20.30

  • CASERTANA-BARI, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
  • PERUGIA-PESCARA, in diretta su Sky Sport 253
  • ALTAMURA-POTENZA, in diretta su Sky Sport 254
  • OSTIAMARE-VADO, in diretta su Sky Sport 255
  • PINETO-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 256

SABATO 24 OTTOBRE

Alle 14.30

  • INTER U23-SORRENTO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253
  • SPEZIA-LATINA, in diretta su Sky Sport 251
  • SAMBENEDETTESE-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 252
  • ATALANTA U23-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 254
  • SCAFATESE-BARLETTA, in diretta su Sky Sport 255
  • TREVISO-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256

Alle 17.30

  • UNION BRESCIA-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • VIS PESARO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
  • SAVOIA-COSENZA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 253
  • ALCIONE MILANO-CARPI, in diretta su Sky Sport 254

DOMENICA 25 OTTOBRE

Alle 12.30

  • TRENTO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
  • RENATE-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 258
  • MONOPOLI-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 257

Alle 14.30

  • GROSSETO-REGGIANA, in diretta su Sky Sport 251
  • FOGGIA-CAVESE, in diretta Sky Sport 253
  • TORRES-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta Sky Sport 254
  • FORLÌ-PIANESE, in diretta Sky Sport 255
  • DESENZANO-GIANA ERMINIO, in diretta Sky Sport 256

Alle 15

  • CATANIA-GIUGLIANO, in diretta Sky Sport Arena e Sky Sport 252

Alle 17.30

  • AZIGNANO VALCHIAMPO-NOVARA, in diretta Sky Sport 252
  • LECCO-FOLGORE CARATESE, in diretta Sky Sport 253
  • PRO VERCELLI-OSPITALETTO FRANCIACORTA, in diretta Sky Sport 254
  • PERGOLETTESE-LUMEZZANE, in diretta Sky Sport 255

LUNEDÌ 26 OTTOBRE

Alle 20.30

  • AZ PICERNO-SALERNITANA, in diretta Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • CROTONE-CARASANO, in diretta Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie C: Altre Notizie

Serie C, le gare dell'11^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca l'11^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

Colpisce il guardalinee: espulso. Ma poi l'Fvs...

IN SERIE C

Nel VIDEO l'episodio surreale accaduto al 39' del primo tempo di Ravenna-Spezia, sfida...

Serie C, le gare della 10^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 10^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...

Bari, Tribuzzi sbaglia l'impossibile a porta vuota

video

Gol clamoroso sbagliato in Serie C. In Bari-Giugliano (girone C), Alessio Tribuzzi si è ritrovato...

Serie C, le gare della 9^ giornata su Sky

guida tv

Si gioca la 9^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE