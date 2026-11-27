Serie C, il calendario della 16^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Si gioca la 16^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
Su Sky e in streaming su NOW continua la stagione della Serie C Sky Wifi 2026/2027. Da oggi 27 a lunedì 30 novembre si scende in campo per la sedicesima giornata della stagione. Oggi alle 20.30 in programma due match del Girone C: Foggia-Casertana (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e Cavese-Scafatese (Sky Sport 253). Nella Casa dello Sport ampia copertura, inoltre, grazie alle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport
Serie C, il programma della 16^ giornata
OGGI 27 NOVEMBRE
Alle 20.30
- FOGGIA-CASERTANA, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
- CAVESE-SCAFATESE, in diretta su Sky Sport 253
SABATO 28 NOVEMBRE
Alle 14.30
- PESCARA-PIANESE, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- GUIDONIA MONTECELIO-CAMPOBASSO, in diretta su Sky Sport 252
- GUBBIO-VADO, in diretta su Sky Sport 253
- CARPI-LECCO, in diretta su Sky Sport 254
- GIUGLIANO-TEAM ALTAMURA, in diretta su Sky Sport 255
- NOVARA-ALCIONE MILANO, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- SALERNITANA-MONOPOLI, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- OSPITALETTO-UNION BRESCIA, in diretta su Sky Sport 252
- SORRENTO-COSENZA, in diretta su Sky Sport 253
- PERGOLETTESE-GIANA ERMINIO, in diretta su Sky Sport 254
- LUMEZZANE-DESENZANO CALVINA, in diretta su Sky Sport 256
DOMENICA 29 NOVEMBRE
Alle 12.30
- BARLETTA-INTER U23, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
- SPEZIA-PINETO, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 257
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-TRENTO, in diretta su Sky Sport 259
Alle 14.30
- CASARANO-CATANIA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- POTENZA-AUDACE CERIGNOLA, in diretta su Sky Sport 252
- RAVENNA-TORRES, in diretta su Sky Sport 253
- CITTADELLA-PRO VERCELLI, in diretta su Sky Sport 254
- PERUGIA-LIVORNO, in diretta su Sky Sport 255
- JUVENTUS NEXT GEN-DOLOMITI BELLUNESI, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- BARI-SAVOIA, in diretta su Sky Sport 252
- VIS PESARO-SAMBENEDETTESE, in diretta su Sky Sport 253
- CROTONE-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 254
- ATALANTA U23-FORLÌ, in diretta su Sky Sport 255
- ALBINOLEFFE-TREVISO, in diretta su Sky Sport 256
- RENATE-FOLGORE CARATESE, in diretta su Sky Sport 257
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE
Alle 20.30
- LATINA-GROSSETO, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
Alle 20.45
- REGGIANA-OSTIAMARE, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251