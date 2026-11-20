Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per l'undicesima giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 10° turno. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 20, a lunedì 23 novembre, in campo Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga e Barclays Women’s Super League.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per l'undicesima giornata di Premier League: si parte sabato alle 13.30 con Manchester City-Fulham (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Alle 16 in programma quattro partite: Chelsea-Leeds (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), Tottenham-Ipswich Town (Sky Sport 257), Aston Villa-Sunderland (Sky Sport 258) e Bournemouth-Nottingham Forest (Sky Sport 259); alle 18.30 sarà il momento di Newcastle-Arsenal (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Domenica appuntamento con altri due incontri: alle 15 Hull City-Brighton (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K), alle 17.30 da non perdere il derby d’Inghilterra tra Liverpool e Manchester United (Sky Sport Arena). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese Brentford-Everton (Sky Sport Arena).
BUNDESLIGA E 2. BUNDESLIGA – In Germania appuntamento con il decimo turno di Bundesliga. Oggi alle 20.30 in scena Bayern Monaco-Colonia su Sky Sport Arena. Sabato in programma due match su Sky Sport Mix: alle 15.30 Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach, mentre alle 18.30 toccherà a Schalke 04-Stoccarda. Due partite anche domenica: alle 15.30 Augsburg-Mainz su Sky Sport Max e alle 17.30 Werder Brema-Amburgo su Sky Sport Mix. Nel weekend anche la dodicesima giornata di 2. Bundesliga: venerdì alle 18.30 Arminia Bielefeld-FC Magdeburg su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; domenica alle 13.30 Kaiserslautern-Dynamo Dresden su Sky Sport Mix.
BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Sabato 21 novembre in scena la Barclays Women’s Super League: alle 13.45, su Sky Sport 257, appuntamento con Liverpool-Chelsea, con la telecronaca di Gaia Brunelli.
STUDI - Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e postpartita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con "La Casa dello Sport Internazionale" con i giornalisti di Sky Sport che, insieme ai talent e ai collegamenti con gli inviati sul posto, introdurranno i match della Premier League e della Bundesliga giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Niccolò Omini e Valentina Mariani per approfondire i temi del campo.
Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Premier League, il programma dell'undicesima giornata
SABATO 21 NOVEMBRE
Ore 13.30
- MANCHESTER CITY-FULHAM, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Federico Zancan
ore 16
- CHELSEA-LEEDS, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Nicola Roggero
- TOTTENHAM-IPSWICH TOWN, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Nicolò Ramella
- ASTON VILLA-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Matteo Marceddu
- BOURNEMOUTH-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport 259
- telecronaca Federico Zanon
ore 18.30
- NEWCASTLE-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Massimo Marianella
DOMENICA 22 NOVEMBRE
ore 15
- HULL CITY-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K
- telecronaca Massimo Marianella
ore 17.30
- LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Paolo Ciarravano
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE
Ore 21
- BRENTFORD-EVERTON, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Paolo Ciarravano
Bundesliga, il programma della 10^ giornata
VENERDÌ 20 NOVEMBRE
ore 20.30
- BAYERN MONACO-COLONIA, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Federico Zanon
SABATO 21 NOVEMBRE
ore 15.30
- DORTMUND-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Federico Casotti
ore 18.30
- SCHALKE 04-STOCCARDA, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Paolo Redi
DOMENICA 22 NOVEMBRE
ore 15.30
- AUGSBURG-MAINZ, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Federico Casotti
ore 17.30
- WERDER BREMA-AMBURGO, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Elia Faggion
2. BUNDESLIGA – 12^ giornata
OGGI 20 NOVEMBRE
ore 18.30
- ARMINIA BIELEFELD-FC MAGDEBURG, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253
- telecronaca Elia Faggion
DOMENICA 22 NOVEMBRE
ore 13.30
- KAISERSLAUTERN-DYNAMO DRESDEN, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Riccardo Morelli
BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – 11^ giornata
SABATO 21 NOVEMBRE
ore 13.45
- LIVERPOOL-CHELSEA, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Gaia Brunelli