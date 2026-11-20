Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per l'undicesima giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 10° turno. In diretta su Sky e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 20, a lunedì 23 novembre, in campo Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga e Barclays Women’s Super League.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per l'undicesima giornata di Premier League: si parte sabato alle 13.30 con Manchester City-Fulham (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Alle 16 in programma quattro partite: Chelsea-Leeds (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), Tottenham-Ipswich Town (Sky Sport 257), Aston Villa-Sunderland (Sky Sport 258) e Bournemouth-Nottingham Forest (Sky Sport 259); alle 18.30 sarà il momento di Newcastle-Arsenal (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Domenica appuntamento con altri due incontri: alle 15 Hull City-Brighton (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K), alle 17.30 da non perdere il derby d’Inghilterra tra Liverpool e Manchester United (Sky Sport Arena). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese Brentford-Everton (Sky Sport Arena).

BUNDESLIGA E 2. BUNDESLIGA – In Germania appuntamento con il decimo turno di Bundesliga. Oggi alle 20.30 in scena Bayern Monaco-Colonia su Sky Sport Arena. Sabato in programma due match su Sky Sport Mix: alle 15.30 Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach, mentre alle 18.30 toccherà a Schalke 04-Stoccarda. Due partite anche domenica: alle 15.30 Augsburg-Mainz su Sky Sport Max e alle 17.30 Werder Brema-Amburgo su Sky Sport Mix. Nel weekend anche la dodicesima giornata di 2. Bundesliga: venerdì alle 18.30 Arminia Bielefeld-FC Magdeburg su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; domenica alle 13.30 Kaiserslautern-Dynamo Dresden su Sky Sport Mix.

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Sabato 21 novembre in scena la Barclays Women’s Super League: alle 13.45, su Sky Sport 257, appuntamento con Liverpool-Chelsea, con la telecronaca di Gaia Brunelli.

STUDI - Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e postpartita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con "La Casa dello Sport Internazionale" con i giornalisti di Sky Sport che, insieme ai talent e ai collegamenti con gli inviati sul posto, introdurranno i match della Premier League e della Bundesliga giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Niccolò Omini e Valentina Mariani per approfondire i temi del campo.

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).