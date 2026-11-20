Serie C, il calendario della 15^ giornata su Sky: le partite e gli orariguida tv
Si gioca la 15^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Ecco la guida con tutto il programma del weekend
Su Sky e in streaming su NOW continua la stagione della Serie C Sky Wifi 2026/2027. Da oggi 20 a lunedì 23 novembre si scende in campo per la quindicesima giornata della stagione. Oggi alle 20.30 in programma due match: Casertana-Salernitana (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) del Girone C e Trento-Cittadella (Sky Sport Mix e Sky Sport 252) del Girone A. Inoltre, mercoledì 25 novembre, i recuperi della quattordicesima giornata: alle 14.30 appuntamento con Audace-Inter U23 (Sky Sport Uno e Sky Sport 251) del Girone C, mentre alle 18 sarà la volta di Atalanta U23-Pineto (Sky Sport Max e Sky Sport 255) del Girone B. Nella Casa dello Sport ampia copertura, inoltre, grazie alle rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Serie C, il programma della 15^ giornata
OGGI 20 NOVEMBRE
Alle 20.30
- CASERTANA-SALERNITANA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- TRENTO-CITTADELLA, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
SABATO 21 NOVEMBRE
Alle 14.30
- INTER U23-POTENZA, in diretta su Sky Sport 251
- TREVISO-PERGOLETTESE, in diretta su Sky Sport 252
- OSTIAMARE-ATALANTA U23, in diretta su Sky Sport 253
- MONOPOLI-CAVESE, in diretta su Sky Sport 254
- AUDACE CERIGNOLA-BARLETTA, in diretta su Sky Sport 255
- VADO-LATINA, in diretta su Sky Sport 256
Alle 17.30
- PINETO-PESCARA, in diretta su Sky Sport 251
- GIANA ERMINIO-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 252
- CAMPOBASSO-VIS PESARO, in diretta su Sky Sport 253
- CROTONE-COSENZA, in diretta su Sky Sport 254
- SAVOIA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 255
- FOLGORE CARATESE-ARZIGNANO, in diretta su Sky Sport 256
DOMENICA 22 NOVEMBRE
Alle 12.30
- UNION BRESCIA-RENATE, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
- SCAFATESE-FOGGIA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 257
- PRO VERCELLI-NOVARA, in diretta su Sky Sport 258
Alle 14.30
- TORRES-SPEZIA, in diretta su Sky Sport 251
- LIVORNO-RAVENNA, in diretta su Sky Sport 253
- ALTAMURA-CASARANO, in diretta su Sky Sport 254
- PIANESE-GUBBIO, in diretta su Sky Sport 255
- ALCIONE MILANO-OSPITALETTO, in diretta su Sky Sport 256
Alle 15
- CATANIA-BARI, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
Alle 17.30
- SAMBENEDETTESE-GUIDONIA, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 252
- FORLÌ-REGGIANA, in diretta su Sky Sport 253
- AZ PICERNO-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 254
- DOLOMITI BELLUNESI-CARPI, in diretta su Sky Sport 255
- DESENZANO CALVINA-ALBINOLEFFE, in diretta su Sky Sport 256
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE
Alle 20.30
- GROSSETO-GUIDONIA MONTECELIO, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252
Alle 20.45
- LECCO-LUMEZZANE, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
Alle 14.30
- AUDACE CERIGNOLA-INTER U23, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
Alle 18
- ATALANTA U23-PINETO, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 255