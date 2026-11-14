Cresce l'attesa per il ritorno in campo di Ronaldinho, protagonista del derby di Serie C Ravenna-Forlì in programma domenica 15 novembre alle 17.30 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it. Il brasiliano partirà dal primo minuto, ma in quale ruolo giocherà? Mandorlini aveva lasciato aperta ogni possibilità a Sky Sport Insider: "Si metterà lì davanti. In che posizione? I campioni devono scegliere…". Di seguito le probabili formazioni del match

CHI SONO I COMPAGNI DI RONALDINHO AL RAVENNA