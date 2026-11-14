Ravenna-Forlì, Ronaldinho sarà titolare: le probabili formazioni del derby di Serie C
Cresce l'attesa per il ritorno in campo di Ronaldinho, protagonista del derby di Serie C Ravenna-Forlì in programma domenica 15 novembre alle 17.30 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it. Il brasiliano partirà dal primo minuto, ma in quale ruolo giocherà? Mandorlini aveva lasciato aperta ogni possibilità a Sky Sport Insider: "Si metterà lì davanti. In che posizione? I campioni devono scegliere…". Di seguito le probabili formazioni del match
- Una partita speciale merita una copertura speciale. Sky Sport seguirà il ritorno in campo di Ronaldinho con una programmazione dedicata
- Studio pre-partita con Gianluca Di Marzio e tanti ospiti, telecronaca affidata ad Antonio Nucera e Lorenzo Minotti. Non mancherà la "Ronaldinho Cam", una telecamera dedicata esclusivamente al brasiliano, dal riscaldamento fino alla partita
- Gara in diretta domenica 15 novembre alle 17:30 su Sky Sport Calcio, streaming su NOW e skysport.it
- GIACOMO VENTURI (Portiere)
- GIULIO DONATI (Terzino destro)
- GIOVANNI ZARO (Difensore centrale)
- ADRIANO ESPOSITO (Difensore centrale)
- CRISTIANO BANI (Terzino sinistro)
- LORENZO LONARDI (Centrocampista centrale)
- NICOLAS VIOLA (Centrocampista centrale)
- EDOARDO DUCA (Centrocampista centrale)
- RONALDINHO (Ala destra)
- SIMONE RABBI (Attaccante centrale)
- MATTEO MAGGIO (Ala sinistra)
- RAVENNA (4-3-3), la probabile formazione: Venturi; Donati, Zaro, Esposito, Bani; Lonardi, Nicolas Viola, Duca; Ronaldinho, Rabbi, Maggio. All. Mandorlini
- FORLÌ (3-5-2), la probabile formazione: Martelli; Palomba, Onofri, Perretta; Farinelli, Macrì, De Risio, Rosetti, Mattioli; Coveri, Petrelli. All. Bamonte