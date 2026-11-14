 Ravenna Forlì, Ronaldinho titolare: in che ruolo? Le probabili formazioni | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Ravenna-Forlì, Ronaldinho sarà titolare: le probabili formazioni del derby di Serie C

serie c fotogallery
14 foto

Cresce l'attesa per il ritorno in campo di Ronaldinho, protagonista del derby di Serie C Ravenna-Forlì in programma domenica 15 novembre alle 17.30 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it. Il brasiliano partirà dal primo minuto, ma in quale ruolo giocherà? Mandorlini aveva lasciato aperta ogni possibilità a Sky Sport Insider: "Si metterà lì davanti. In che posizione? I campioni devono scegliere…". Di seguito le probabili formazioni del match

CHI SONO I COMPAGNI DI RONALDINHO AL RAVENNA

ALTRE FOTOGALLERY

Ronaldinho titolare: le probabili di Ravenna-Forlì

serie c

Cresce l'attesa per il ritorno in campo di Ronaldinho, protagonista del derby di Serie C...

14 foto

Le classifiche dei gironi di Nations League

Nations League

La Germania batte la Serbia e aggancia la Grecia sconfitta dall'Olanda 7-0, al secondo posto....

15 foto

La Germania risale, l'Olanda esagera e ne fa sette

Nations League

Resta tutto aperto nel gruppo 2 di Lega A. Continua a risalire la Germania che vince in Serbia...

10 foto

Nations League, le squadre qualificate ai quarti

Nations League

Spagna, Inghilterra e Portogallo sono le prime tre squadre qualificate ai quarti di finale nella...

13 foto

Frattesi lascia ritiro: risentimento muscolare

Nazionale

Davide Frattesi lascia il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare. Il...

31 foto

Video in evidenza

    Serie C: Ultime Notizie

    Dinho come Mbappé: "sogna" i giocatori del Forlì

    il derby su sky

    Non sappiamo ancora chi vincerà il derby Ravenna-Forlì, ma sui social il Forlì sembra aver già...

    Ronaldinho: "Ho avuto tutto, ora un nuovo sogno"

    ravenna

    Il fuoriclasse brasiliano torna in campo per vivere una nuova avventura con il Ravenna nel derby...

    Riecco Ronaldinho: sarà titolare in Ravenna-Forlì

    il ritorno

    Ronaldinho è arrivato in Italia ed è pronto a tornare in campo a 46 anni. Il brasiliano è...