113 gettoni in B tra Palermo, Spezia e Sampdoria. Scuola Roma: Soleri è l'altro nella rosa del Ravenna che vanta presenze in Champions League oltre a Donati e (va da sé) Ronaldinho. Era la Roma di Rudi Garcia che sfidava il Bate Borisov nel settembre del 2015. Caso curioso: zero presenze in A ma una in Champions. Potrà dire di aver giocato pure con Ronaldinho, dopo aver già condiviso il campo con un certo Momo Salah (!), ma anche con De Rossi e Nainggolan, più Barella, Dimarco e Chiesa nell'U19 dell'Italia.

Un bomber giramondo: Soleri è nato a Roma, poi a soli tre mesi era volato con i genitori a Buenos Aires e a quattro anni verso San Paolo in Brasile, per poi tornare in Italia a otto. Il viaggio ce l'ha nel dna: in carriera ha giocato con Almeria, Braga riserve e Almere City nelle serie B spagnole, portoghesi e olandesi. In Youth League con la Roma aveva sfidato anche gente come Cucurella e Upamecano.