Ronaldinho, i suoi compagni al Ravenna: Vinicius e il bimbo di Mou che lo sfidò nel 2010serie c
Introduzione
Il più noto è Nicolas Viola, mancino a dir poco educato che segnava (e bene) in Serie A fino a qualche tempo fa. Era invece il 2010 quando Giulio Donati esordiva in un Milan-Lecce 4-0 marcando proprio quello che oggi è il suo assurdo compagno di squadra. Edoardo Soleri è il bomber giramondo che ha giocato pure con Salah, Luca Falbo in carriera ha sfidato Cristiano Ronaldo. Poi: bomber Rabbi, il bomber di C Fischnaller e l'allenatore ad interim del Forlì che allenerà la sua prima (e forse ultima) partita di C studiando un modo per fermare uno dei calciatori più forti della storia
Ravenna-Forlì con l'esordio di Ronaldinho è live domenica 15 novembre alle 17.30 su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e su skysport.it
Quello che devi sapere
Due Mandorlini nel progetto
Prima dei compagni c'è l'allenatore. Ovvio. Il terzo italiano che avrà l'onore di essere l'allenatore di un fenomeno del gioco come è Ronaldo de Assis Moreira, in arte Ronaldinho. Prima di lui solo Ancelotti e Allegri. "Giocherà dal primo minuto e si metterà lì davanti. In che posizione? I campioni devono scegliere…" — ci ha detto nell'intervista Sky Sport Insider di Valentino Della Casa. Curriculum ben noto, a meno che non siate appena arrivati da Marte: oltre centoventi panchine in A, quasi duecentocinquanta in B. Non l'unico in famiglia che oggi vive a Ravenna il sogno Dinh: con lui c'è il figlio Davide che di mestiere fa il direttore sportivo: "La vediamo davvero alla stessa maniera. Non ci siamo mai scontrati, non abbiamo avuto divergenze. Abbiamo lavorato insieme per costruire una squadra molto competitiva".
La mente Ariedo Braida
Sì, lo storico uomo del mercato del Milan a braccetto con Galliani: oggi è il vice presidente del Ravenna. Adriano comprava, lui trovava i talenti. Per non andare troppo lontani da Ronaldinho: l'idea Kakà al Milan nasce da lui e da Leonardo. Ariedo Braida aveva un teorema "vedere le qualità, non se gioca bene o male". Così nel freddo di Kiev, tanto per dirne un'altra, scelse Shevchenko e non Rebrov (che quella partita l'aveva giocata meglio). L'altro pezzo del teorema è questo: "Per essere interessante, un calciatore deve eccellere almeno in uno di questi tre aspetti: potenza atletica, abilità tecnica, forza mentale. Se eccelle in tutti e tre è un fuoriclasse" (Le memorie di Adriano G., Adriano Galliani). Oggi presta la sua infinita saggezza al Ravenna.
Il sinistro magico di Viola
Sì, ma quindi chi sono i compagni di squadra di Ronaldinho al Ravenna? Partiamo dal profilo più noto, nonché il giocatore che vanta più presenze in A della rosa del Ravenna: 111, tra Cagliari, Benevento, Palermo, Bologna e Reggina. Nicolas Viola, un mancino che dire educatissimo è quasi fargli un'offesa. Quindici volte in gol in A. A 37 anni è sceso in C dopo gli ultimi anni passati in Sardegna.
Giulio Donati: l'esordio in A nel 2010… marcando Ronaldinho!
Ok, ora scendete in basso sul display del vostro telefono fino a visualizzare la foto che c'è qui sotto. Lui è Giulio Donati, il calciatore che, il 29 agosto del 2010, faceva il suo esordio assoluto in Serie A in un Milan-Lecce 4-0 marcando nientemeno che il suo attuale compagno di squadra Ronaldinho. Che strani giri fa la vita…
Una presenza anche con la maglia dell'Inter (ma in Coppa Italia): ex 'bimbo' di Mourinho, che per lui stravedeva, tanto da mandarlo in campo negli ottavi contro il Livorno dell'anno del triplete. Quindi sì, tecnicamente sulla storica tripletta dell'Inter del 2010 c'è anche la sua firma. Giulio Donati è anche il terzo giocatore con più presenze in A della rosa del Ravenna, alle spalle solo di Viola e (ovvio) di Ronaldinho.
E chissà cosa avrebbe pensato quel giorno dell'agosto del 2010 — magari mentre tratteneva i pantaloncini del fenomeno Dinho — se qualcuno gli avesse detto che sarebbero stati compagni di squadra nel 2026. A Ravenna. In Serie C.
Nel Ravenna gioca anche Vinicius (no, non quello)
Storia e presente del calcio brasiliano, anzi no. Visto che il "Vini" in questione è un centrocampista classe 2002. Nome completo 'Vinicius Negro Di Stefano', nel curriculum: dinamismo, qualità tecnica e duttilità. "Mi ricorda un po’ Jorginho", dice Mandorlini, che il talento del play italo-brasiliano lo ha fatto sbocciare a Verona. L'altro Vinicius è cresciuto nel settore giovanile del São Paolo, poi è arrivato al Ravenna dal Crotone.
Il precedente Okaka
Certo, con tutte le dovute proporzioni, ma già l'anno scorso il Ravenna aveva puntato un famoso ex Serie A per rinforzare la rosa. Al tempo era stato Stefano Okaka, preso pure lui da svincolato a settembre 2025, e pure lui dopo essere rimasto fermo per anni (maggio 2023). La scorsa stagione ha segnato cinque gol entrando spesso dalla panchina. La corsa per la B è poi terminata ai playoff contro la Salernitana.
Edoardo Soleri, il bomber giramondo che ha giocato pure con Salah
113 gettoni in B tra Palermo, Spezia e Sampdoria. Scuola Roma: Soleri è l'altro nella rosa del Ravenna che vanta presenze in Champions League oltre a Donati e (va da sé) Ronaldinho. Era la Roma di Rudi Garcia che sfidava il Bate Borisov nel settembre del 2015. Caso curioso: zero presenze in A ma una in Champions. Potrà dire di aver giocato pure con Ronaldinho, dopo aver già condiviso il campo con un certo Momo Salah (!), ma anche con De Rossi e Nainggolan, più Barella, Dimarco e Chiesa nell'U19 dell'Italia.
Un bomber giramondo: Soleri è nato a Roma, poi a soli tre mesi era volato con i genitori a Buenos Aires e a quattro anni verso San Paolo in Brasile, per poi tornare in Italia a otto. Il viaggio ce l'ha nel dna: in carriera ha giocato con Almeria, Braga riserve e Almere City nelle serie B spagnole, portoghesi e olandesi. In Youth League con la Roma aveva sfidato anche gente come Cucurella e Upamecano.
Luca Falbo: una partita contro Cristiano Ronaldo
Altro record niente male: tra avversari e compagni di squadra ha collezionato ben sei Palloni d'Oro. CR7 aveva già vinto tutti i suoi cinque titoli quando Falbo giocò la sua prima e unica partita di A con la Lazio, la sua alma mater. Un solo minuto, sì, ma contro una Juve fortissima e piena di campioni. E ora c'è il collega Ronaldinho.
Giovanni Zaro si allenava con Sneijder e Milito
Dietro solo a Viola per presenze in B: 144 partite tra Modena, Sudtirol e Cesena. Difensore centrale classe 1994, leader della difesa del Ravenna e secondo solo al portiere Venturi per minuti in stagione. Scuola Inter: tecnicamente non può dire di aver condiviso il campo o sfidato fenomeni del calcio mondiale, ma ad Appiano Gentile gli allenamenti li faceva con Milito, Sneijder e Zanetti. È stato nerazzurro negli anni di poco successivi al triplete.
Bomber Rabbi lanciato in A da Mihajlovic
Otto gol fin qui, capocannoniere della squadra con quattro gettoni di A nel curriculum. Aveva esordito con Mihajlovic. Bolognese, col Bologna ha iniziato a giocare a calcio ad alti livelli, lungo la via Emilia ora ha scoperto Ravenna. Ci sarebbe pure un assist a referto nei database calcistici in uno Spezia-Bologna 2-2 del 2020, anche se il suo fu solo un mezzo rimpallo che liberò Barrow al gol — come ci ricorda Martin Shira, responsabile de 'LaCasadiC' (che ringraziamo). Rabbi è reduce da un'ottima stagione in C col Cittadella e, quest'anno, potrebbe segnare ancora di più. Una partita a livello giovanile nel Bologna l'aveva fatta insieme al bomber del Frosinone Raimondo che — per inciso — è campano ma è nato proprio a Ravenna.
Il bomber di C Fischnaller
E poi tanti altri da citare: alle spalle di Rabbi i vice-cannonieri sono Joshua Tenkorang, Cristian Spini e Matteo Maggio, tutti a quota 5 centri. Tra chi ha collezionato più minuti c'è il capitano Adriano Esposito, oltre al portiere Venturi, poi Lonardi e Duca. Daniele Casiraghi — trequartista classe 1993 — è l'altro "centenario" di presenze in B: 134, tutte col Südtirol.
E poi Manuel Fischnaller, che oggi ha 35 anni e gioca un po' meno, ma se si guardano ai numeri dei gol segnati in carriera solo uno lo batte e, guarda un po', quel tale è proprio Ronaldinho (a quota 299 reti ufficiali!). Se prendiamo la rosa del Ravenna e filtriamo i soli gol nel calcio dei pro, Fischnaller insegue Dinho con quasi 160 centri in carriera e ben 128 in C secondo Transfermarkt. Scuola Juve: in bianconero nel 2010 giocava con Immobile e Iago Falque. Uomo spogliatoio e mentore dei giovani (bomber Rabbi su tutti).
L'allenatore che sfiderà Dinho alla sua prima panchina di sempre!
Si chiama Gianluigi Bamonte, classe 1984, ex difensore in C e D (2 presenze in B con il Cesena) che — fino all’anno scorso — allenava in Eccellenza romagnola il Massalombarda. A giugno lo voleva il Sanpaimola, ma all’ultimo ha accettato l’offerta del Forlì di fare il vice di Nicola Campedelli. Qui il problema: martedì scorso Campedelli si è dimesso per motivi personali e — nell'attesa che venga formalizzato un nuovo capo allenatore (probabile Stefano Cassano appena esonerato dal Carpi) — in panchina domenica ci sarà lui. Insomma, Bamonte farà l’allenatore in C per la prima e (forse) ultima volta in vita sua contro il Ravenna e dovrà studiare una tattica per fermare Ronaldinho. Che magia…