Ronaldinho: lo stop, il pre-assist e l'inchino: i 10 video imperdibili del ritornoil ritorno
Introduzione
46 minuti in campo, come i suoi anni. Ronaldinho torna in campo dopo 11 anni ed è subito show nel derby di Serie C Ravenna-Forlì, vinto 2-0 dai padroni di casa. Dal calcio d'angolo che ha sfiorato l'assist al gol "alla Ronaldinho" di Donati, un giocatore che con Dinho ha una storia davvero particolare... e il brasiliano nell'azione ci ha messo anche lo zampino. Passando per uno stop che ha fatto impazzire il pubblico, fino agli abbracci e all'ultimo giro di campo con tanto di inchino alla curva. Ma sarà davvero l'ultimo? Qui sotto tutte le giocate del suo ritorno, le parole dell'ex Milan a Sky Sport e quelle del presidente del Ravenna che non ha chiuso la porta a un bis.. Perché mai dire mai. A volte ritornano e, questo pomeriggio, Ronaldinho ce lo ha ricordato
RAVENNA-FORLÌ 2-0: HIGHLIGHTS - FOTO DEL RITORNO
Quello che devi sapere
L'ingresso in campo e la foto di squadra (proprio tutta la squadra!)
Ci siamo davvero. Dopo 11 anni, e tanti giorni di attesa, Ronaldinho torna a giocare una partita ufficiale e lo fa con la maglia del Ravenna nel derby contro il Forlì. Mandorlini lo schiera subito titolare, sulla sinistra del tridente offensivo, nel ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Prima del fischio d'inizio anche una foto di squadra decisamente particolare: non soltanto gli undici titolari, ma tutto il gruppo giallorosso in posa insieme al brasiliano. D'altronde, quando ti capita un'occasione del genere?
Il tocco è rimasto: il quasi assist di Dinho da calcio d'angolo
Sono passati appena 7 minuti e Ronaldinho ha già una prima occasione per far vedere che il suo piede destro funziona ancora benissimo. Il brasiliano va dalla bandierina e mette un bel pallone in area, allontanato dalla difesa del Forlì. Ma è al 19' che va davvero vicino al suo primo assist: altro angolo, traiettoria precisa verso il primo palo e colpo di testa di Donati che trova però la grande risposta di Martelli. Saranno anche passati 11 anni ma i corner di Dinho restano un problema per le difese avversarie...
46 anni e non sentirli: Ronaldinho lotta su ogni pallone
E chi ha detto che Ronaldinho sia tornato soltanto per fare presenza? Dinho non si tira indietro nemmeno quando c'è da lottare, andando a contrasto con gli avversari per contendersi il pallone. Poi, al 29', prova anche una delle sue specialità: un passaggio d'esterno per sorprendere la difesa del Forlì. Questa volta il pallone viene intercettato e Ronaldinho protesta per un possibile fallo di mano, senza ottenere la punizione. Insomma, non sarà più quello dei tempi del Barcellona, ma la voglia di giocare è sempre la stessa...
Donati fa il Ronaldinho: nel gol del Ravenna c'è anche il suo zampino
Minuto 36, il Ravenna passa in vantaggio. E indovinate un po'? Nell'azione del gol c'è anche lo zampino di Ronaldinho con un pre-assist! Il brasiliano protegge il pallone e partecipa alla manovra servendo Lonardi che poi trova Donati. L'ex Lecce controlla e lascia partire un destro spettacolare da fuori area che batte Martelli. Stavolta a fare il Ronaldinho è proprio Donati! E c'è anche una curiosità incredibile: il difensore aveva esordito in Serie A nel 2010 proprio contro Dinho, in un Milan-Lecce in cui doveva marcarlo. Sedici anni dopo sono compagni di squadra e segnano, in un certo senso, insieme. Il brasiliano è tra i primi a correre ad abbracciarlo, con la felicità di un bambino...
Lo stop, il boato dei tifosi e poi... l'abbraccio con l'avversario
La classe, come si è ben capito, non è passata. Verso il 40' Ronaldinho riceve un pallone tutt'altro che semplice, lo mette giù con uno stop dei suoi e lo protegge dall'arrivo degli avversari. A fermarlo ci pensa De Risio che lo spinge e commette fallo. Calcio di punizione per il Ravenna e boato del pubblico del Benelli che applaude il brasiliano anche per la determinazione mostrata nel contrasto. Ma il momento più bello arriva subito dopo: il giocatore del Forlì si avvicina, si scusa e abbraccia Ronaldinho, che naturalmente accetta con il sorriso
Il suo ritorno in campo dura 46 minuti (come i suoi anni)
Il piano iniziale prevedeva circa mezz'ora in campo ma arrivati al 30' Ronaldinho è ancora lì, a cercare palloni e a divertirsi insieme ai nuovi compagni. Mandorlini valuta il cambio al 44' salvo poi decidere di lasciarlo giocare fino all'intervallo. Alla fine saranno 46 minuti i minuti in campo (come i suoi anni). E il brasiliano non sembra affatto dispiaciuto di aver fatto gli straordinari. Anzi, lo racconterà poco dopo ai microfoni di Sky Sport, spiegando che il primo tempo gli è sembrato passare troppo velocemente...
Finisce la partita e cominciano gli abbracci con gli ex Milan
Il primo tempo finisce e con quello anche la partita di Ronaldinho. Il brasiliano lascia il campo con il Ravenna avanti 1-0 e il sorriso stampato sul volto mentre i compagni continuano a fargli i complimenti. Ma le emozioni non sono finite: sul terreno di gioco arrivano infatti due vecchie conoscenze del calcio italiano: Dida e Serginho. Abbracci, risate e foto insieme, con i tre brasiliani che si ritrovano nel cerchio di centrocampo. Sembra quasi una rimpatriata del vecchio Milan, soltanto che stavolta la scena è allo stadio Benelli di Ravenna... QUI TUTTE LE FOTO DI UN POMERIGGIO STORICO
Preparate i fazzoletti: l'ultimo (?) giro di campo e l'inchino
Il finale di questo pomeriggio storico non poteva essere più bello. Dopo i 45 minuti in campo, Ronaldinho si prende l'abbraccio di tutto il Benelli con un giro d'onore tra gli applausi dei tifosi. Prima il saluto alla curva, poi quello alla tribuna e alla gradinata R10, realizzata proprio in occasione del suo ritorno. E davanti agli ultras arriva il gesto più emozionante: Dinho si inchina per ringraziare il pubblico, proprio come aveva già fatto prima della partita. Stavolta, però, gli occhi del brasiliano sono più lucidi...
Ma è stata davvero l'ultima di Dinho? Sentite cosa ha detto a Sky...
E se questa non fosse stata l'ultima volta? Dopo la partita Ronaldinho ha raccontato a Sky Sport tutta la felicità di essere tornato a giocare, soprattutto per aver condiviso il campo e lo spogliatoio con tanti giovani. Il brasiliano avrebbe voluto rimanere in campo ancora più a lungo e non ha escluso la possibilità di ripetere l'esperienza con il Ravenna: "Se il presidente mi chiama, torno". Un messaggio che lascia aperta la porta a un altro capitolo di questa incredibile storia
Anche il presidente Cipriani e Braida vorrebbero un ri-ritorno
Una giornata che ha conquistato tutti, anche i dirigenti del Ravenna. A partire dal presidente Ignazio Cipriani, che a Sky Sport ha svelato un retroscena sui 45 minuti giocati dal brasiliano: "Non voleva uscire, si stava divertendo". E alla domanda su un possibile ritorno ha risposto: "Vedremo come vanno le cose". Entusiasta anche il vicepresidente Ariedo Braida, che Ronaldinho lo conosce bene dai tempi del Milan: "Un campione come lui incanta i piccoli e i grandi, tutti si sono innamorati di Ronaldinho". Poi una frase che dice tutto sulla classe di Dinho: "Ci sono quelli che sanno giocare a calcio e quelli che tirano calci al pallone. Lui sa giocare a calcio". E sul futuro? Braida non ha dubbi: "Spero di vederlo ancora qua"
Non è una giocata di Dinho ma l'intro di Caressa merita...
Questa non è una giocata di Ronaldinho e ci perdonerete per l'eccezione. Ma l'incredibile introduzione di Fabio Caressa prima di Ravenna-Forlì meritava assolutamente un posto. Un racconto da brividi sul ritorno in campo del brasiliano dopo 11 anni, tra la nostalgia di chi ha smesso di giocare e il sogno di poter indossare ancora una volta gli scarpini. Perché, come racconta Caressa, il ritorno di Ronaldinho rappresenta la speranza di tutti noi: "Sconfiggere il tempo, darsi una possibilità in più, rendere vivo un sogno". Insomma, alzate il volume e godetevi questa introduzione. Ne vale davvero la pena.