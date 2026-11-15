Introduzione

46 minuti in campo, come i suoi anni. Ronaldinho torna in campo dopo 11 anni ed è subito show nel derby di Serie C Ravenna-Forlì, vinto 2-0 dai padroni di casa. Dal calcio d'angolo che ha sfiorato l'assist al gol "alla Ronaldinho" di Donati, un giocatore che con Dinho ha una storia davvero particolare... e il brasiliano nell'azione ci ha messo anche lo zampino. Passando per uno stop che ha fatto impazzire il pubblico, fino agli abbracci e all'ultimo giro di campo con tanto di inchino alla curva. Ma sarà davvero l'ultimo? Qui sotto tutte le giocate del suo ritorno, le parole dell'ex Milan a Sky Sport e quelle del presidente del Ravenna che non ha chiuso la porta a un bis.. Perché mai dire mai. A volte ritornano e, questo pomeriggio, Ronaldinho ce lo ha ricordato

RAVENNA-FORLÌ 2-0: HIGHLIGHTS - FOTO DEL RITORNO