Ronaldinho torna in campo dopo 11 anni per Ravenna-Forlì: le foto più belle in diretta
Il ritorno di una leggenda. A 46 anni Ronaldinho torna in campo con la maglia del Ravenna in occasione del derby di Serie C contro il Forlì. Un evento storico, con gli occhi di tutto il mondo puntati sullo stadio Benelli, che vi raccontiamo attraverso le foto più belle della giornata. In attesa dei sorrisi e delle giocate di Dinho, ecco le immagini del prepartita. Il match è in diretta su Sky Sport Calcio e streaming su NOW e skysport.it
- Quando vi abbiamo detto che tutto il mondo stava aspettando questo momento, non stavamo scherzando... Il ritorno in campo di Ronaldinho sarà trasmesso in diretta persino a Times Square. Serve aggiungere altro?
- "All eyes on him". Tutti gli occhi sono puntati su Ronaldinho, anche fuori dal campo. I tifosi vicino al pullman del Ravenna nella speranza di riuscire a scattare una foto con il brasiliano. D'altronde, un'occasione così non capita tutti i giorni...
- Ed ecco Ronaldinho! La discesa dal pullman
- Le prime immagini di Dinho in campo: scendiamo in campo insieme a lui col riscaldamento!
- E il bellissimo inchino alla curva!
- L'immancabile sorriso di Dinho...
- Dopo il sorriso di sempre e il dettaglio sugli scarpini, non potevano certo mancare i giochi con il pallone durante il riscaldamento. D'altronde, stiamo pur sempre parlando di Ronaldinho...
- Ospiti speciali anche a bordocampo... Ecco Dida!
- E adesso inizia lo spettacolo anche in campo. La foto di squadra. Ma proprio con tutta la squadra!
- Un'occasione unica anche per gli avversari. Abbracciare Dinho non è cosa di tutti i giorni...
- Dopo 7' si fa vedere anche Ronaldinho con un buon calcio d'angolo, allontanato dala difesa del Forlì. Sicuramente il tocco non l'ha perso...