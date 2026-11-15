Il ritorno di una leggenda. A 46 anni Ronaldinho torna in campo con la maglia del Ravenna in occasione del derby di Serie C contro il Forlì. Un evento storico, con gli occhi di tutto il mondo puntati sullo stadio Benelli, che vi raccontiamo attraverso le foto più belle della giornata. In attesa dei sorrisi e delle giocate di Dinho, ecco le immagini del prepartita. Il match è in diretta su Sky Sport Calcio e streaming su NOW e skysport.it

IL RITORNO DI RONALDINHO IN LIVE STREAMING