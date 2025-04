Da segnalare nel girone C la situazione legata alle due esclusioni (per violazioni amministrative) di Turris e Taranto dal campionato.

Come spiegato, retrocedono in totale nove squadre, tre per ogni girone. Per via di questa decisione, nel girone C resta dunque da decretare solo un'altra retrocessione. Il playout coinvolgerà dunque due soli club, e si giocherà tra ultima e penultima classificata (18° e 17°). Non cambia il meccanismo: match di andata e ritorno, con gara di ritorno in casa della meglio posizionata in campionato. In caso di parità nel doppio confronto viene considerata vincente la squadra con la miglior posizione di classifica al termine della stagione regolare.