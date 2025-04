Dopo 11 giornate, si è chiuso nel lunedì di Pasquetta il primo split della Kings League Italy. Non sono mancati già i primi verdetti, come il primo posto dei TRM o la fine del percorso dei Punchers e dei Caeser (rispettivamente in penultima e ultima posizione). Con la vittoria della regular season, la squadra di Marza si è conquistata già un posto in semifinale nei playoff di Kings League Italy e uno anche alla Kings World Cup Clubs (il Mondiale per Club che si svolgerà in Francia il prossimo giugno e che vedrà 4 squadre italiane protagoniste).

I risultati dell'ultima giornata di Kings League:

GEAR 7- ZEBRAS 7-9

7-9 ALPAK- BLACK LOTUS 6-9

6-9 BOOMERS -CAESER 5-0

-CAESER 5-0 PUNCHERS- STALLIONS 4-8

4-8 CIRCUS- TRM 5-8

5-8 ZETA-UNDERDOGS 10-6

La classifica finale di Kings League: