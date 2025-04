Clamorosamente intricato è il campionato di Serie B, se si fa eccezione per il dominio emesso dal Sassuolo che si è già garantito il pronto ritorno nella massima serie ad appena un anno di distanza dalla retrocessione. Merito dei 75 punti fin qui raccolti dai ragazzi di Fabio Grosso, protagonista di un'altra promozione. Il secondo posto è del Pisa con 66 punti, a +7 sullo Spezia ma non ancora abbastanza per cantare vittoria in anticipo, con cinque giornate ancora da disputare. I liguri occupano il primo posto utile per i playoff, traguardo a cui potenzialmente possono ancora ambire tutti, a parte il Cosenza, fanalino di coda con 27 punti (4 di penalizzazione). Allo stato attuale la Cremonese sarebbe l'altra squadra già in semifinale playoff, con Juve Stabia, Catanzaro, Palermo e Bari a giocarsi i quarti.



Serie B, la classifica e le promosse o qualificate ai playoff al momento

Sassuolo : 75 punti (PROMOZIONE DIRETTA)

: 75 punti Pisa : 66 punti (promozione diretta)

: 66 punti (promozione diretta) Spezia : 59 punti (alle semifinali playoff)

: 59 punti (alle semifinali playoff) Cremonese : 53 punti (alle semifinali playoff)

: 53 punti (alle semifinali playoff) Juve Stabia : 50 punti (ai quarti dei playoff)

: 50 punti (ai quarti dei playoff) Catanzaro : 48 punti (ai quarti dei playoff)

: 48 punti (ai quarti dei playoff) Palermo : 45 punti (ai quarti dei playoff)

: 45 punti (ai quarti dei playoff) Bari: 44 punti (ai quarti dei playoff)



Niente di ufficialmente definito, invece, in Serie A, anche se al Monza serve un miracolo per evitare la retrocessione in B, considerando le cinque giornate al termine del campionato e un ritardo di 11 punti sul quartultimo posto occupato dal Lecce. A -1 dai salentini c'è l'accoppiata Empoli e Venezia, entrambe a 25 punti, ma non possono ancora considerarsi salve Parma, Cagliari (con una gara in meno) e Verona.



Serie A, la classifica e le retrocesse al momento