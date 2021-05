Milan, passi avanti per Giroud

L'attaccante francese arriverebbe a parametro zero visto che il contratto con il Chelsea scadrà il prossimo 30 giugno. I rossoneri, intanto, fanno i conti tra rinnovi e riscatti: lontano il prolungamento di Calhanoglu, lavori in corso per abbassare la richiesta del riscatto di Tomori

Nel nuovo Milan potrebbe esserci spazio per Olivier Giroud. I rossoneri, infatti, hanno messo nel mirino l'attaccante francese, classe 1986, il cui contratto con il Chelsea scadrà il prossimo 30 giugno. Giroud arriverebbe a Milano a parametro zero , rappresentando un rinforzo d'esperienza per Stefano Pioli. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la dirigenza rossonera e l'entourage del calciatore per capire meglio i margini della trattativa.

La situazione di Calhanoglu e Tomori

Il Milan deve fare i conti anche con rinnovi e riscatti. Il caso più spinoso riguarda Calhanoglu: tra la dirigenza rossonera e l'entourage del giocatore non ci sono stati più contatti per il rinnovo. A meno di passi indietro, quindi, il turco lascerà il Milan a parametro zero, proprio come Donnarumma. Il club, inoltre, sta lavorando con il Chelsea per riscattare Tomori. L'obiettivo è quello di abbassare la richiesta dei blues di 28 milioni di euro.