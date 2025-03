Inter, forte interesse per Luis Henrique dell'Olympique Marsiglia

L' Inter ha iniziato a muoversi in vista del futuro. Forte interesse dei nerazzurri per Luis Henrique , esterno offensivo brasiliano di proprietà dell' Olympique Marsiglia . Il classe 2001 piace molto al club di Marotta: sul calciatore, però, la concorrenza è folta (c'è anche il Bayern Monaco) e le richieste del club francese per il suo cartellino non scendono al di sotto dei 30 milioni di euro . Tra l'Inter e l'OM c'è un ottimo rapporto, alla luce delle operazioni chiuse negli ultimi anni (Valentin Carboni e Correa), e c'è anche la possibilità di inserire nell'operazione una contropartita tecnica.

I numeri di Luis Henrique

Dopo aver esordito tra i professionisti in Brasile con la maglia del Botafogo nel dicembre 2019, è proprio il Marsiglia che decide di portare Luis Henrique in Europa. L'esterno offensivo arriva in Francia nell'estate 2020, inizia a giocare con l'OM e chiude la prima stagione con 5 assist in 24 presenze. L'anno seguente fa fatica a imporsi (1 gol e 1 assist in 25 presenze nel 2021/22), motivo per il quale decide di tornare al Botafogo in prestito. Nell'anno e mezzo con i bianconeri il suo rendimento cresce, riesce a trovare continuità (69 apparizioni e 6 reti) e l'Olympique Marsiglia lo riporta alla base. Ed è proprio nel campionato in corso che l'esterno offensivo inizia a essere decisivo, con 9 gol e 7 assist in 29 presenze tra Ligue 1 e Coppa di Francia.