La Figc ha confermato la finestra di calciomercato supplementare pre Mondiale per Club dal 1° al 10 giugno. Poi le trattative riapriranno dal 1° luglio e andranno avanti fino al 1° settembre. E il mercato invernale? Dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026

Con il campionato ancora nel vivo per determinare tutti gli obiettivi (lotta scudetto, corsa all'Europa e zona retrocessione), già si inizia a pensare al futuro, al prossimo calciomercato, con la Figc che ha annunciato le date di apertura della sessione estiva e di quella invernale per la stagione 2025-26. La novità riguarda la finestra supplementare messa a disposizione prima del Mondiale per club: dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 alle ore 20.