Berta nuovo Ds dell'Arsenal: a ore l'ufficialità

La decisione era nota già da diversi giorni, ma in queste ore arriverà anche l'ufficialità: Andrea Berta sarà il nuovo Direttore sportivo dell'Arsenal. Un altro italiano quindi in posizioni di vertice in Premier League. Berta lascia l'Atletico Madrid dopo 11 anni in cui ha contribuito, con Diego Simeone, alla crescita del club spagnolo. Sotto la sua gestione i "Colchoneros" hanno vinto due campionati spagnoli (13/14 e 20/21) due Supercoppe UEFA (12/13 e 18/19), due Europa League (11/12 e 17/18) una Coppa spagnola (12/13) una Supercoppa spagnola (13/14) e ben due volte ha raggiunto la finale di Champions League, nel 2014 a Lisbona e nel 2016 a Milano. Corteggiato dai più grandi club del calcio europeo, il suo nome era anche sul taccuino del Milan, alla ricerca del nuovo direttore sportivo. Berta ha deciso di ripartire dai Gunners. A ore si attende anche il comunicato del club londinese