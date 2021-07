Il futuro di Lautaro Martinez è ancora tutto da scrivere. L'attaccante argentino, che nei prossimi giorni sarà a disposizione di Simone Inzaghi per preparare la nuova stagione, ha un contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2023. La trattativa per il rinnovo, però, non decolla e l'accordo non c'è. Difficoltà che potrebbero anche portare all'addio: la cessione, infatti, non è da escludere qualora dovesse arrivare un'offerta importante, anche per evitare svalutazioni del giocatore con un contratto più vicino alla scadenza. Ad oggi non c'è stata alcuna trattativa, ma solo un sondaggio da parte dell'Arsenal, senza ulteriori approfondimenti.