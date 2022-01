1/13

In seguito alla decisione approvata l'anno scorso dal Comitato degli stakeholder del calcio della Fifa, i nuovi regolamenti riguardanti i prestiti dei giocatori nel calcio internazionale sono ora pronti per essere implementati. Saranno presentati al Consiglio Fifa per l'approvazione durante la sua prossima riunione in vista della loro entrata in vigore il 1° luglio 2022.