Il Milan aspetta la prossima settimana Divock Origi per le visite mediche e l'ufficializzazione del suo acquisto. L'attaccante, in scadenza di contratto col Liverpool, arriverà a parametro zero. Nel video Paolo Di Canio ci descrive le sue caratteristiche e ci spiega perché, sotto Pioli, il belga può davvero fare il salto di qualità