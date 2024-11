Tutto tace. Almeno da parte dei diretti interessati. Tutti gli altri invece, ne parlano, eccome del futuro di Kvaratskhelia: soprattutto oltre confine, Spagna e Francia, tradotto Barcellona a Paris Saint Germain, i club che nel recente passato hanno manifestato un concreto interesse per il georgiano. Il Napoli e l’entourage del giocatore, invece, non ne hanno più parlato dall’ultimo incontro, i primi di novembre. Le posizioni apparentemente cristallizzate. L’offerta del club, quasi sei milioni di euro compresi bonus, lontana dagli otto milioni richiesti dall’agente del giocatore. Differenza però che potrebbe essere colmata dall’intesa sul valore della clausola, sotto i cento milioni. Fermo restando che l’eventuale richiesta di commissioni potrebbe ulteriormente complicare le cose. Dal canto suo Kvara continua a restare concentrato sul campo: cinque gol e due assist sono per il momento un bottino stagionale di tutto rispetto. Destinati a crescere. Come del resto l’interesse dei grandi club europei. A maggior ragione se non si troverà un’intesa in tempi brevi. Perché a giugno, il contratto in scadenza dopo due anni costringerà tutti a prendere una decisione definitiva.