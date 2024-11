Rinnovi Milan, vicino quello di Gabbia. E Theo...

La dirigenza rossonera lavora sul fronte dei contratti in scadenza 2026, con la situazione Gabbia che al momento appare come quella più semplice e vicina alla soluzione. Si lavora con serenità anche attorno ai rinnovi di Maignan e Reijnders, mentre al momento quella di Theo appare ancora come quella più spinosa e sulla quale c'è ancora da lavorare. Nel VIDEO il punto con Manuele Baiocchini

Campionato fermo per la sosta legata alle nazionali, ma la dirigenza del Milan continua a lavorare sul fronte dei rinnovi, focalizzando l’attenzione sui contratti in scadenza nel 2026. Si tratta di quelli di pedine importanti come Theo Hernandez, Reijnders, Maignan e Gabbia, sui quali il club rossonero vorrebbe costruire il futuro. La situazione più 'semplice' è quella che riguarda Gabbia, con un accordo definitivo che dovrebbe arrivare alla ripresa del campionato. Le questioni relative al portiere francese e al centrocampista olandese sono portate avanti dal club in modo sereno, con la volontà di eliminare le tentazioni (soprattutto per Reijnders) anche con un aumento dell’ingaggio. Quindi l’obbiettivo è chiudere il prima possibile e in modo positivo le trattative. Quella di Theo Hernandez resta invece la situazione più spinosa: il francese ha chiesto un ingaggio doppio rispetto a ciò che guadagna attualmente. Il Milan è disposto ad accontentare in parte il giocatore, ma garantirgli un ingaggio doppio farebbe sballare una serie di parametri anche relativi al tetto ingaggi. Sul fronte Theo, dunque, c'è ancora molto da lavorare.