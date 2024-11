Tutto fatto per il prolungamento del contratto di Yann Aurel Bisseck, che resterà in nerazzurro almeno fino al 2029 (un anno in più della precedente scadenza) e con ingaggio raddoppiatto (da 700 mila euro annui a circa 1,5 milioni). Si attende solo l'annuncio ufficiale

L' Inter aggiunge un altro importante rinnovo a quelli siglati in estate, su tutti quello di capitan Lautaro Martinez . E' fatta per il prolungamento di contratto di Yann Aurel Bisseck , che si lega ai colori nerazzurri fino al 2029 , un anno in più rispetto alla precedente scadenza. Il difensore tedesco, sempre più prezioso per Simone Inzaghi nelle rotazioni dietro, percepirà circa 1,5 milioni annui, più del doppio rispetto ai 700 mila euro del precedente accordo firmato nell'estate 2023, quando il giocatore era arrivato a titolo definitivo dall'Aarhus.

La stagione di Bisseck

Finora 11 presenze in stagione per Bisseck, 7 in Serie A e 4 in Champions League, dove ha giocato titolare contro Manchester City (0-0) e Arsenal (vittoria 1-0). Nel 2023/24 è sceso in campo 21 volte nell'annata dello scudetto della seconda stella, segnando anche due gol contro Lecce e Bologna. Il classe 2000 si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista nell'Inter di Inzaghi e il rinnovo (con adeguamento) ne è la più naturale conseguenza.