Dopo la retrocessione in Serie B, il Venezia sta già programmando la prossima stagione. Ufficiale il primo arrivo: si tratta di Magnus Andersen, centrocampista danese classe '99 proveniente dal Nordsjaelland a parametro zero

Dopo la retrocessione, il Venezia comincia a programmare il prossimo campionato di Serie B e mette a segno il primo arrivo a parametro zero per la prossima stagione. Si tratta di Magnus Kofod Andersen, centrocampista dei danesi del Nordsjaelland classe '99. Nazionale danese U21, Andersen ha firmato un accordo triennale con opzione per il quarto anno e sarà ufficialmente del Venezia dall'1 luglio 2022, dopo la scadenza del suo contratto con il Nordsjaelland.