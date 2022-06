È iniziata ufficialmente l'avventura di Gattuso al Valencia. Il club spagnolo è diventato, in particolare negli ultimi vent'anni, una sorta di colonia per gli italiani. Il calabrese sarà il terzo mister (e c'è chi ha fatto il bis), in doppia cifra i giocatori del nostro Paese che hanno cercato fortuna al Mestalla

GATTUSO SI PRESENTA AL VALENCIA. VIDEO