Lazio, idea Simeone in attacco. Cabral verso il riscatto

Il ‘Cholito’ Simeone, che verrà riscattato domani dal Verona, è l’ultima idea della Lazio in avanti per rinforzare il pacchetto offensivo. La società biancoceleste vorrebbe anche esercitare il diritto di riscatto per Cabral dallo Sporting Lisbona.