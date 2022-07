Adli: "Weah jr. mi ha detto di prendere Baggio come esempio"

"Ho seguito la stagione, c'era una grande forza del collettivo. Modelli francesi? Non ce ne sono in particolare. Mi sono allenato con Timothy Weah e mi ha detto di seguire come esempio Roberto Baggio. I grandi campioni sono da osservare e ammirare, ma senza volerli emulare perché sono irraggiungibili. Per me è importante migliorarsi giorno dopo giorno"