Adriano Galliani continua a lavorare sul fronte attaccanti. Oltre alle suggestioni Suarez e Cavani, la pista più percorribile porta a Petagna: pronta un'offerta al Napoli sulla base di un prestito con obbligo di ricatto fissato a 13-14 milioni in caso di salvezza. L'ad del Monza incontrerà Tiago Pinto per Villar. Per la difesa chiesto Djimsiti all'Atalanta

Continua a essere molto attivo sul mercato il Monza. Dopo una campagna di rafforzamento che ha visto gli arrivi, tra gli altri, di Pessina, Sensi, Ranocchia, Marlon e Cragno, Adriano Galliani è sempre a caccia dell'attaccante da 'regalare' a Stroppa. Oltre alle suggestioni relative a Suarez o Cavani, la pista più percorribile è quella che porta ad Andrea Petagna del Napoli. Per convincere il club di De Laurentiis, il Monza proverà a proporre una soluzione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 o 14 milioni in caso di salvezza. Un'opzione che il Napoli potrebbe prendere in grande considerazione.

Appuntamento con la Roma per Villar

Non solo Petagna, ci sono altri nomi sul taccuino di Galliani. Si continua a lavorare per un altro centrocampista di qualità e l'ad del Monza ha fissato un appuntamento con Tiago Pinto ds della Roma, che sarà a Milano nelle prossime ore, per parlare di Gonzalo Villar e verificare le possibilità di intavolare una trattativa. Si cerca un rinforzo anche in difesa. Il Monza ha chiesto Berat Djimsiti all'Atalanta che non sembra intenzionata a cedere un giocatore su cui punta molto. A tal proposito, l'alternativa è rappresentata da Samir che ha concluso la sua stagione al Watford dopo la parentesi Udinese.