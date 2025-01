Con la trattativa per arrivare a Garnacho in stand-by dopo gli incontri con lo United, il ds Manna ha riallacciato i contattI con il padre dell'attaccante tedesco del Borussia Dortmund, già sondato tempo fa: per il dopo Kvara torna quindi forte la candidatura di Adeyemi

Per il Napoli torna d’attualità il nome di Karim Adeyemi. Per l’attaccante tedesco del Borussia Dortmund già in passato il club azzurro si era già mosso e ora il direttore sportivo Manna avrebbe riallacciato il contatto con il padre del calciatore, per provare a convincerlo a trasferirsi a gennaio. Ventitre anni, per caratteristiche Adeyemi può essere l’esterno giusto nel gioco di Antonio Conte dopo la partenza di Kvaratskhelia. Il Napoli può puntare su di lui, anche viste le difficoltà nell’arrivare a Garnacho del Manchester United. Va convinto a lasciare prima dell’estate il Borussia, sconfitto ieri a Bologna, con il club tedesco che ha appena esonerato l'allenatore Sahin e sta vivendo una stagione complicata, con un decimo posto in Bundesliga lontano dalla vetta.