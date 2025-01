I biancocelesti si inseriscono nella trattiva per il difensore portoghese, che piace anche alla Juventus. La richiesta del Chelsea di 5-6 milioni di euro per il prestito secco pare però non convincere i bianconeri, mentre la Lazio sarebbe intenzionata a prenderlo a titolo definitivo

Non solo Cesare Casadei. La Lazio si muove anche per Renato Veiga. Sul difensore portoghese c’è l'interesse della Juventus, anche se la richiesta del Chelsea di 5-6 milioni di euro per il prestito secco pare non convincere i bianconeri. L'idea della Lazio, invece, sarebbe quella di prenderlo a titolo definitivo lasciando il 50% della futura rivendita ai Blues. L’operazione, quindi, sarebbe sui 12 milioni di euro, ma la richiesta del Chelsea è di 25.