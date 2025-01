Il difensore slovacco, che il Psg aveva inserito nella trattativa con il Napoli per Kvaratskhelia, non farà ritorno in Italia. L'ex Inter è pronto a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce

Nessun ritorno in Italia per Milan Skriniar. Dopo l'ipotesi di un possibile arrivo al Napoli (con il Psg che voleva inserirlo nella trattativa per Kvaratskhelia), il difensore slovacco ripartirà dalla Turchia. È infatti fatta per il suo arrivo al Fenerbahce. L'ex Inter, dunque, ritroverà Edin Dzeko, con il quale ha condiviso l'esperienza in nerazzurro. Già in giornata il giocatore è atteso a Istanbul per svolgere le classiche visite mediche prima della firma sul contratto. Skriniar saluta il Psg dopo sole 5 partite giocate in Ligue 1 nel corso di questa stagione. A Parigi dal 2023, per lo slovacco 37 partite tra campionato e coppe con 1 gol segnato.