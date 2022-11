Milan al lavoro: vuole blindare Leao e Bennacer

Anche durante la sosta mondiale la dirigenza milanista lavora ai rinnovi dei due talenti, entrambi in scadenza nel 2024. Per l’algerino si conta di chiudere con cinque anni di contratto a circa 3 milioni netti a stagione. Più complicato il rinnovo di Leao, al centro delle attenzioni delle big d’Europa, ma dal Milan -che non vorrebbe salire oltre i sei milioni netti annui- filtra ottimismo

Leão e Bennacer , insostituibili in campo e fondamentali in futuro per la crescita del Milan . Questo pensa la proprietà rossonera che sta lavorando da mesi per blindare i due talenti in scadenza giugno 2024. Il rinnovo del portoghese e quello dell'algerino sono in cima alla lista delle priorità di Maldini e Massara. Due situazioni simili nella forma ma completamente diverse nella sostanza. Per Bennacer i numeri del rinnovo rispecchiano i nuovi standard dei top player rossoneri che già hanno ottenuto un prolungamento di contratto. Il Milan spera di chiudere un quinquennale di poco superiore ai 3 milioni di euro netti a stagione .

Leao e il rebus rinnovo

Per Leão invece si sale e non di poco. A fronte di una richiesta molto alta da parte del giocatore, forte del pressing di club come Chelsea e PSG, la dirigenza milanista vorrebbe fare un'offerta non superiore ai 6 milioni di euro netti l'anno. Non sono previsti incontri nei prossimi giorni ma i contatti telefonici con l'avvocato agente sono frequenti e si spera di poter arrivare ad un accordo. Dal Milan trapela ottimismo ma al tempo stesso la consapevolezza di quanto sia difficile arrivare a dama, anche per il risarcimento di quasi 20 milioni di euro, che Leão deve corrispondere allo Sporting Lisbona e sul quale il Milan non ha titolo per intervenire.