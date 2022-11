Idee di mercato per la Sampdoria in vista di gennaio: L'obiettivo dei blucerchiato è Szymon Piotr Zurkowski, centrocampista polacco della Fiorentina. La società ligure sta però facendo valutazioni anche per gli altri ruoli, anche se il mercato resta in stand by in attesa di parlare con Stankovic alla ripresa degli allenamenti e quando di Mattia Baldini assuemrà il ruolo di direttore sportivo.