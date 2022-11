Si muove l'Empoli in vista del mercato di gennaio sia in uscita che in entrata. Fra i giocatori più richiesti c'è certamente l'esterno sinistro Fabiano Parisi. Il club più interessato è il Wolfsburg in Bundesliga. In entrata invece si pensa al ritorno in attacco del grande ex Ciccio Caputo attualmente alla Sampdoria

La prima parte di campionato ha regalato all'Empoli una classifica di tutto rispetto con un ampio margine di vantaggio sulle squadre che lottano per la salvezza. Il club toscano pensa allora anche al mercato sia in uscita che in entrata. Uno dei giocatori più richiesti è Fabiano Parisi, esterno difensivo sinistro in orbita nazionale, sul quale si sta muovendo con una certa decisione il Wolfsburg in Germania. Interesse concreto ma ancora nessuna offerta ufficiale. In entrata invece un nome che può diventare caldo è quello di Francesco Caputo, 34enne attaccante della Sampdoria che ad Empoli ha già vissuto l'esordio in A con la maglia azzurra e la sua consacrazione ai massimi livelli.