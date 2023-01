Napoli, a gennaio solo qualche rifinitura

Il mercato cosiddetto di riparazione? Praticamente un happening per il Napoli primo in classifica. Una condizione frutto dello straordinario lavoro fatto dal direttore sportivo Giuntoli in estate. A gennaio solo qualche rifinitura, lo scambio Zanoli-Bereszynski con la Sampdoria per mettere a disposizione di Spalletti un giocatore con caratteristiche più idonee come alternativa a Di Lorenzo e quello Sirigu-Gollini con la Fiorentina per il ruolo di secondo portiere. Una passeggiata per chi ha saputo sostituire in un colpo solo Koulibaly, Mertens, Insigne, Fabian Ruiz e Petagna, abbassando il monte ingaggi e migliorando le prestazioni della squadra. Un mercato perfetto.