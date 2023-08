Il centrocampista classe 2002 nella tarda serata di giovedì è atterrato all'aeroporto di Linate pronto per iniziare la sua esperienza in rossonero. Venerdì sosterrà le visite mediche, ultimo step prima della firma con il Milan: il Valencia incasserà 20 milioni di euro più uno di bonus per la sua cessione

Ottava operazione in entrata per il Milan

Con l'acquisto di Musah il Milan chiude l'ottava operazione in entrata in questa sessione di calciomercato. Accordo raggiunto già da qualche giorno con il Valencia, che incasserà 20 milioni di euro più uno di bonus dalla cessione del centrocampista. Per Musah si tratterà di un ritorno in Italia: il nazionale statunitense (in possesso di quattro passaporti tra cui quello italiano) ha vissuto a Castelfranco Veneto fino all'età di 10 anni.