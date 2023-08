Tra lunedì e martedì verrà chiusa l'operazione che porterà il trequartista belga a vestire nerazzurro: il Milan incasserà 3 milioni per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 22 più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Bloccato Calafiori come vice Theo, sensazioni positive per la cessione di Ballo-Touré al Werder Brema

Bloccato Calafiori, ma come vice Theo ci sarà anche Bartesaghi

Il Milan ha bloccato Riccardo Calafiori del Basilea: c'è già un accordo di massima con gli svizzeri con l'operazione che verrà chiusa in prestito. L'idea dei rossoneri, infatti, è di non fare grandi spese per il vice Theo Hernandez perché credono che Davide Bartesaghi - esterno sinistro classe 2005 della Primavera - sia quasi pronto per giocare stabilmente in prima squadra. Magari tra qualche mese o anche un anno, ma il Milan ci crede molto.