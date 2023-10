Nella serata dedicata all'inaugurazione del Viola Park, il diretto sportivo Daniele Pradè ha parlato delle ambizioni della squadra: "Quarto posto? In caso di caduta delle altre dobbiamo farci trovare pronti". Sulle offerte arrivate per Nico Gonzalez durante il mercato: "Commisso ha rifiutato 45 milioni perché è un giocatore determinante che non tutte le squadre hanno"