L’emergenza in difesa è reale e allora il Milan continua a vagliare nomi per il reparto arretrato in vista del mercato di gennaio. L’ultimo su cui i dirigenti rossoneri hanno iniziato a lavorare e raccogliere informazioni è Lilian Brassier, francese classe 1999 del Brest.

Difensore mancino eclettico, capace di giocare sia come centrale che come terzino sinistro in una difesa a 4 o in un reparto a 3, agendo sul centrosinistra, Brassier si ispira ad Alaba e Kimpembe e si sta mettendo in evidenza in questa stagione di Ligue1, con il suo Brest attualmente al quarto posto in classifica. Fin qui 15 presenze in campionato per lui, e un gol, segnato contro il Le Havre.